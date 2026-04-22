Ciudad Sandino: Sujeto apodado «El Chino» es hallado sin vida en las afueras de una vivienda

Un hombre conocido popularmente como “El Chino” fue encontrado muerto la mañana de este miércoles en las afueras de una casa ubicada de la Plaza Los Cabros dos cuadras y media al Sur, en el municipio de Ciudad Sandino.

Ciudad Sandino: Hallan muerto a ‘El Chino’ tras riña

Pobladores de la zona afirmaron que minutos antes de ser hallado muerto, “El Chino” se involucró en una riña con varias personas que ingerían licor en el sector, por lo que no se descarta que su deceso este vinculado a la pelea.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes de la Policía de Ciudad Sandino para investigar el caso y con ayuda de un forense determinar las causas de muerte del “Chino”.

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