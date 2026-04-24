Nueva Segovia: motociclista choca contra carreta y provoca muerte de otro motorizado

El jovencito Yexon José Herrera Peralta, de 15 años, murió hoy viernes a causa de las lesiones que sufrió el pasado 18 de abril, al sufrir un accidente de tránsito, en el kilómetro 291 de la carretera Jalapa–Ocotal, en Nueva Segovia.

El día de la fatalidad, la víctima conducía la moto placa NS 19-519 en la que llevaba como pasajera a su pariente Rosa Elvira Palacios Herrera, quien sufrió golpes en la cabeza y una fractura en la pierna izquierda.

Según lugareños, la tragedia fue causada por el motorizado Levi Ramírez Rocha, de 19 años, quien al intentar aventajar impactó una carreta halada por bueyes, en la que se movilizaba don Julio García López, de 45 años.,

En el hecho, invadió el carril contrario y chocó de manera frontal contra el motorizado Yexon Herrera, quien sufrió una fractura en el cráneo al salir proyectado hacia la carretera.

Gravemente lesionado, Herrera Peralta fue trasladado a un centro asistencial de Nueva Segovia, donde murió a pesar de los cuidados médicos.

El ahora occiso habitaba en el sector Namaslí, en Jalapa, Nueva Segovia, donde será velado y sepultado por sus familiares.

