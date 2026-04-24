Servidores públicos recibirán pago de Salario de Mayo el próximo miércoles

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, anunció este viernes, que los servidores públicos del país recibirán el pago de salario correspondiente al mes de mayo, el miércoles 29 de abril.

La compañera Rosario dijo que el Ministerio de Hacienda está anunciando que los 128 mil 324 servidores públicos recibirán su salario adelantado de mayo, el miércoles 29 de abril.

“Nos sentimos agradecidos a Dios, orgullosos, contentos de poder cumplirles a las familias trabajadoras en las vísperas del Día de los Trabajadores y el aniversario del tránsito a otro plano de vida de nuestro comandante Tomás, fundador entre los fundadores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, agregó.

La compañera Rosario mencionó que “ese es un instrumento poderoso que tenemos para caminar construyendo derechos, para avanzar construyendo derechos y para avanzar liberándonos de la pobreza que nos quisieron imponer, pobreza material que nos impusieron, pobreza de alma jamás, porque somos un pueblo grande”.

