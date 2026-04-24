Obrero pierde una pierna debido a descarga eléctrica en Nueva Segovia

Con la pierna derecha amputada resultó el joven Farlin Alejandro Duarte Martínez, de 20 años, al recibir una descara eléctrica, cuando reparaba el techo de una casa.

El hecho ocurrió en el municipio de El Jícaro, departamento de Nueva Segovia, cuando el afectado hizo contacto accidental con un cable de alta tensión.

La descarga le causó graves lesiones en brazos y piernas, por lo que no pudo salvársele su extremidad inferior derecha.

Farlin Alejandro se encuentra ingresado en el Hospital Héroes y Mártires de Las Segovia, en la ciudad de Ocotal, donde batalla por su vida.

