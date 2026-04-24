Bluefields: adolescente es apuñalado mientras miraba una práctica de comparsa

En el hospital Ernesto Sequeira Blanco, de la ciudad de Bluefields, se encuentra convaleciente el adolescente de iniciales E.N.R.C, de 17 años, luego de ser atacado con arma blanca cuando estaba en el parque Reyes.

Parque Reyes de Bluefields

Informes indican que el hecho ocurrió anoche cuando el menor salió de su casa en el barrio Ricardo Morales, de la ciudad de Campos Azules, para dirigirse al parque donde estaba una comparsa haciendo prácticas de cara a las celebraciones del Carnaval de Mayo Yá.

Hasta el momento se desconoce el porqué y quién fue el sujeto que agredió con un cuchillo al adolescente hiriéndolo en el codo izquierdo y otra a nivel de la tetilla izquierda que afortunadamente no le afecto el corazón, sino fuera otra la noticia.

