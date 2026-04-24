Motorizado muere 4 días después de haberse accidentado en Chontales

En un hospital capitalino se rindió ante la muerte anoche el motociclista Germán Martín Romero Obando, de unos 25 años, quien sufrió graves lesiones al accidentarse en moto en la carretera Juigalpa – Puerto Díaz.

Germán Martín Romero Obando

Romero Obando habitaba en la comarca Puerto Díaz y sufrió el accidente la tarde del domingo 19 de abril antes de llegar a la planta de ENACAL ubicada en la comarca Santa Martha, al Oeste de Juigalpa, Chontales.

Testigos dijeron que el joven viajaba con destino a Puerto Díaz, cuando perdió el control de su moto en una curva y se salió de la carretera, sufriendo el violento accidente que le destrozó el casco de seguridad.

Según conocidos el joven era parte de la barra del equipo de béisbol de Hato Grande y de inmediato amigos que viajaban cerca suyo, lo trasladaron en un vehículo particular, al Hospital Escuela Regional «Camilo Ortega Saavedra».

Sin embargo, debido a su estado delicado fue remitido a un centro asistencial de la capital en donde finalmente falleció a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Germán Martín Obando Romero está siendo velado en el costado Noreste del Mercado Central de la ciudad de Juigalpa y fue la cuarta persona fallecida a causa de accidentes de tránsito en menos de cinco días en Chontales.

Las dos primeras víctimas murieron la madrugada del domingo 19 de abril en la comarca El Quebrantadero número 1 de Juigalpa y el poblado La Gateada; y el jueves, falleció e número tres en el kilómetro 194.5 en Villa Sandino.

