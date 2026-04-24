Primeras lluvias ponen a prueba con éxito nuevas obras de drenaje en Managua

Las primeras lluvias de moderada intensidad se registraron esta tarde en Managua, marcando la transición hacia el invierno en la zona del Pacífico.

Los mayores acumulados, superiores a los 20 milímetros se concentraron en los distritos 1, 2 y 3; sin embargo, las autoridades municipales confirmaron que no se reportaron daños materiales ni afectaciones a las familias capitalinas tras un recorrido de inspección en campo.

Uno de los puntos clave durante esta jornada fue el cauce que se construye actualmente en el sector de ENEL Central.

Según el informe de la Alcaldía de Managua, la obra respondió satisfactoriamente, permitiendo que las corrientes de agua fluyeran sin obstrucciones.

Las autoridades destacaron que el resto de los proyectos de drenaje pluvial en ejecución avanzan conforme a lo planificado y se espera que la mayoría de estas obras estén concluidas en los próximos 30 días.

Pese al buen funcionamiento de la infraestructura, el escenario puso nuevamente en evidencia el problema de la basura en las vías públicas.

Operarios municipales se desplegaron de inmediato en distintos puntos críticos para realizar labores de limpieza de emergencia, evitando que los desechos sólidos provocaran el desbordamiento de cauces y tragantes, que es una de las principales causas de inundaciones urbanas.

Ante esta situación, la municipalidad hizo un llamado urgente a la conciencia ciudadana bajo la premisa de que «cuidar Managua es tarea de todos».

Se instó a la población a no botar basura en las calles para proteger la vida de las familias y a reportar a quienes ensucian la ciudad, recordando que la prevención no solo depende de las obras de ingeniería, sino también del comportamiento responsable de cada habitante.

