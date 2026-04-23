Obrero agrícola perece de un infarto tras agitarse todo el día y luego irse a bañar en Rivas

El señor Alberto Antonio Acevedo Hernández, de 62 años, murió a causa de un fulminante infarto cardiaco en su casa de habitación, ubicada frente a la finca San Ramón, de la comunidad el Coyolito en el municipio de Rivas.

Familiares atribuyen su muerte a un descuido de don Alberto, quien, durante el día de ayer miércoles, estuvo quemando monte y preparando la tierra para la siembra, y al terminar se fue a bañar cuando el cuerpo aún lo tenía muy agitado.

Familiares dijeron que a las 5 de la mañana de hoy jueves, el infortunado estaba con su esposa, quien al percatarse que no reaccionaba a su llamado, procedió a informarle a sus hijos y a las autoridades, quienes confirmaron que estaba muerto.