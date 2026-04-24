Volcón de camioneta deja un muerto y 5 lesionados en semáforos del Hotel Seminole

En el hospital Lenin Fonseca falleció el hondureño Elken Leonel Munguía Sarmiento, de 21 años, tras volcarse la camioneta Hilux doble cabina color gris, placa BO 13 977, en los semáforos del hotel Seminole, en el Distrito I de Managua.

Vuelco en Hotel Seminole deja 6 heridos, 2 graves

El accidente ocurrió a las 4 de la mañana de este vienes cuando la camioneta era conducida a exceso de velocidad por Darian Francisco Rocha González, de 23 años, y al girar en los semáforos de Sur a Oeste, se subió al boulevard volcándose hacia el lado derecho.

Al momento del vuelco, todos los ocupantes de la camioneta salieron proyectados por los aires, sufriendo lesiones de diferente consideración.

Rocha González y Elken Munguía fueron llevados al Hospital Lenin Fonseca en donde el catracho expiró a consecuencias de la gravedad de las lesiones.

En tanto al hospital Manolo Morales Peralta, fue llevado con golpes de consideración José Eduardo Báez Gutiérrez, de 19 años, originario de Chontales.

Grave vuelco en Hotel Seminole: 6 universitarios heridos

También resultaron lesionados los rivenses, Rosy Guadalupe Flores, de 20 años, Geovana Mora, de 18, y Adán Solórzano, de 18 años.

Se conoció que todos los jóvenes involucrados en el accidente son estudiantes de la Universidad Americana (UAM).

Agente de tránsito realizan las investigaciones para determinar la circunstancia en que ocurrió el incidente vial que dejo cinco lesionados; y cuantiosos daños materiales en la camioneta.