Chontales: Pitcher fallece en choque de motocicletas

El motorizado Cristóbal Masís murió la mañana de hoy domingo, a causa de las lesiones que sufrió horas antes, al verse involucrado en un choque de motocicletas.

Fatal choque de motos: muere motorizado en Juigalpa

La fatalidad ocurrió en el kilómetro 143 de la carretera Juigalpa–La Libertad, en el departamento de Chontales, cuando presuntamente, uno de los motorizados invadió el carril contrario.

Gravemente lesionado, Cristóbal Masís fue trasladado al hospital Comandante Camilo Ortega, de Juigalpa, donde se rindió a la muerte.

El ahora occiso era originario de la comunidad Aguas Calientes, de Juigalpa, donde será recordado como un pícher del equipo local de béisbol.

En el hecho también resultó gravemente lesionado Florencio José Salazar Hernández, quien junto a Enrique Díaz, se desplazaban en la moto placa CT 42-072.

