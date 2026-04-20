Llamas dejan solo con la ropa puesta a vigilante y su pareja en barrio La Esperanza

Un incendio de origen desconocido arrasó la mañana de este lunes con todos los bienes del vigilante Moisés Abraham Gómez Rodríguez y de la señora Isabel Cristina Téllez, en el barrio La Esperanza, en el Distrito III de Managua.

Brutal incendio en Managua devasta bienes de dos familias

Las llamas destruyeron una cama, un televisor, sillas, enseres de cocina y toda la ropa y uniformes de trabajo de don Moisés y su pareja, en el cuarto que alquilaban de donde fue la Plaza Julio Martínez dos cuadras abajo y media al Sur.

Don Moisés dijo que la mañana de hoy salieron temprano rumbo a sus centros de trabajo y que todo quedó desconectado, por lo cual no sabe el origen del fuego.

El siniestro también afectó parcialmente el área donde habitan la señora Araceli Meléndez y su pareja Marvin Antonio Ordóñez Mendoza, de 47 años, quien labora como guarda de seguridad en el plantel Los Cocos, de la alcaldía de Managua.

Incendio devasta a vigilantes en Managua: Barrio La Esperanza

Marvin Ordóñez dijo que estaba laborando cuando le avisaron que su casa se estaba quemando, y que la noticia provocó que se desmayara.

Sin embargo, cuando llegó a la casa observó que sus vecinos habían ayudado a sacar la mayor parte de sus pertenencias y que los bomberos con apoyo de la comunidad ya habían controlado el fuego.

