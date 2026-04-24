Familia de San Isidro busca a joven desaparecido tras viajar a la capital

Una familia matagalpina está desesperada ante la misteriosa desaparición del joven Geovanny Rocha Flores, de quien no tiene información desde el viernes 17 de abril, cuando emprendió un viaje desde San Isidro hacia la capital.

Urgente: Joven desaparece rumbo a Managua

Según el relato de sus parientes, el joven salió portando una cantidad considerable de dinero y objetos personales, lo que aumenta la angustia de sus seres queridos.

La información preliminar indica que Rocha Flores se dirigía específicamente a Ciudad Sandino con el fin de visitar a una joven que sería su pareja sentimental.

La preocupación se ha intensificado debido a que, tras múltiples intentos de comunicación, ni el joven, ni la novia, ni la madre de esta, responden a las llamadas telefónicas.

Ante la falta de noticias y el temor de que haya sido víctima de algún hecho ilícito, los familiares ya interpusieron la denuncia formal ante las autoridades locales.

Este viernes, varios familiares viajaron a Managua para realizar una búsqueda directa y, de no obtener resultados positivos, presentarán el caso ante la Policía Nacional para solicitar una investigación más profunda.

Geovanny Rocha Flores es pariente cercano de un médico que labora en el Hospital San Juan de Dios de Estelí, comunidad que se ha solidarizado con la búsqueda.

La familia hace un llamado urgente a la ciudadanía pidiendo que si alguien sabe de su paradero, por favor se comunique de inmediato al número telefónico 5763-0536.

