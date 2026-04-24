Estelí: liberan adolescente acusado por accidente que cobró la vida de anciano

En un fallo que ha generado profunda indignación entre los familiares de la víctima, las autoridades judiciales de Estelí otorgaron la libertad a un adolescente de 17 años, señalado como el responsable del accidente que causó la muerte del señor Francisco Roque González Dávila, de 98 años.

Francisco Roque González Dávila, de 98 años

El trágico suceso ocurrió el pasado 31 de marzo en las cercanías del puente del barrio Filemón Rivera.

De acuerdo con las investigaciones y relatos de testigos, el percance se produjo cuando el menor, quien conducía una motocicleta a exceso de velocidad en dirección de oeste a este, intentó esquivar a un perro que se cruzó en la vía.

Debido a la alta velocidad, el joven perdió el control de la unidad, impactando violentamente contra Don Francisco, quien en ese momento se dirigía a visitar a unos parientes.

La fuerza del impacto fue tal que el adulto mayor quedó prensado entre la motocicleta y un vehículo que se encontraba estacionado en la zona.

Trabajadores de una fábrica de tabaco cercana auxiliaron de inmediato a la víctima, trasladándola de urgencia al Hospital San Juan de Dios; sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Tras el incidente, el adolescente fue arrestado y puesto a la orden de la Policía Nacional para las investigaciones correspondientes.

No obstante, la reciente decisión judicial de dejarlo en libertad ha sido rechazada por la familia González Dávila, quienes critican que no se haya tomado en cuenta el sufrimiento de los seres queridos ni la imprudencia del conductor al circular a alta velocidad en una zona transitada.

Actualmente, el caso continúa bajo seguimiento legal para determinar las responsabilidades definitivas en este suceso que ha enlutado a la comunidad esteliana y que reabre el debate sobre la seguridad vial y la justicia en accidentes que involucran a menores de edad.

