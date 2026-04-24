Fuerza Naval anuncia ejercicios con armas de infantería en Carretera Vieja a León

El Estado Mayor de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua informó que del lunes 27 al miércoles 29 de abril, los batallones 1 y 2 de las Tropas Navales realizarán ejercicios de tiro con armas de infantería en la finca El Tamarindo. ubicada en el kilómetro 64 carretera vieja a León.

Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua

Los ejercicios serán realizados entre las 7 de la mañana y las 4 de tarde, por lo que avisó a la población y sectores aledaños a no alarmarse por el movimiento de personal y las detonaciones.

Asimismo, el Ejército solicitó a la población atender las señales preventivas de seguridad con el de evitar accidentes.

