Rivas: Capitalino se ahoga durante excursión en San Jorge

El señor José Santiago Flores González, de 57 años, fue encontrado ahogado la mañana de hoy domingo en las costas del balneario de San Jorge, en el departamento de Rivas.

Tragedia en Rivas: Hallan ahogado a hombre en San Jorge

El cuerpo fue localizado en el costado sur del muelle de San Jorge, y entregado a sus familiares, quienes lo trasladaron al barrio Batahola Sur, en Managua, para darle cristiana sepultura.

Parientes indicaron que Flores González llegó al balneario como pare de una excursión.

Según versiones preliminares, la noche del sábado estuvo tomando licor y salió a caminar por las costas del Lago Cocibolca.

Las autoridades investigan si se introdujo al agua o se quedó dormido en las costas a orillas del agua y se ahogó.

