Muere peatón de 70 años atropellado por motorizado en la Colonia Nicarao

En el hospital Manolo Morales se rindió a la muerte hoy viernes el señor Joaquín Antonio Alvarenga Galeano, de 70 años, quien el pasado miércoles fue atropellado en la Colonia Nicarao, en Managua.

Cazadores de Noticias informaron que el día del accidente, don Joaquín iba cruzando la vía, frente al monumento Cacique Nicarao, cuando fue impactado por el motorizado Kevin Morraz Gutiérrez, de 20 años.

El joven se desplazaba en la motocicleta placa M 272-327, y de acuerdo con testigos, no respetó la preferencia peatonal y atropelló a don Joaquín Antonio.

