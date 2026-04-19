Joven de 25 años pierde la vida en accidente de tránsito en Villa Sandino

La joven Keyra Danieska López Duarte, de 26 años, murió al accidentarse en motocicleta la mañana de hoy domingo, en el sector de La Gateada, en Villa Sandino, Chontales.

Keyra Danieska López Duarte, de 25 años

La víctima conducía la moto placa BO 87-58, cuando al llegar al sector de la Bajada La Curva, presuntamente realizó un giro indebido y perdió el control.

En la acción, cayó al pavimento y luego dentro de una canaleta a un lado de la vía.

En el hecho, la joven sufrió un trauma craneal severo y otras lesiones graves que le causaron la muerte.

Conocidos indicaron que Keyra Danieska era amante de la velocidad, por lo que en varias ocasiones le aconsejaron que manejara con responsabilidad.