Ladrones roban caja con casi 40 mil dólares en vivienda de Rivas

El cuantioso robo ocurrió anoche en el barrio El Golfo, de la ciudad de Rivas, donde tres desconocidos que se movilizaban en dos motos ingresaron a una vivienda donde intimidaron con armas de fuego a una pareja para luego robar una caja en la que había entre 35 mil y 40 mil dólares.

Robo de $40,000 en Rivas: Pareja encañonada en casa

La denuncia hecha en la policía de Rivas, indica que don Manuel Cardoza Ruiz, de 60 años y su cónyuge Antonia Treminio, de 56, se encontraban en su casa cuando los tres sujetos ingresaron a las 07;40 de la noche y los encañonaron con un arma de fuego.

Don Manuel Cardoza, en declaraciones al periodista Lesber Quintero, indicó que el dinero era producto de la venta de lotes de terreno, agregando que los asaltantes se movilizaban en una moto Honda, color blanca y los otros dos en una azul.

Recientemente se dio otro cuantioso robo del que fue víctima el señor David Zeledón Pineda, de 35 años, luego que su camioneta fue chapeada en un centro recreativo de la comarca Las Pilas, en Jinotega.

El afectado relató que estacionó su vehículo en los terrenos del local y luego la encontró con uno de los vidrios de la ventana quebrado y faltando dos laptop una billetera con tarjetas de crédito, dos celulares valorados en más de 26 mil córdobas y 5,800 dólares en efectivo.

