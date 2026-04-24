Serpiente barba amarilla manda a la tumba a joven acoyapino

En el centro de salud de Acoyapa, Chontales, se rindió a la muerte ayer jueves el jornalero Arlen José Oporta González, de 28 años, quien la mañana del miércoles fue mordido por una serpiente barba amarilla.

Según las investigaciones, Oporta González estaba rozando un predio montoso, cuando fue mordido por el letal reptil.

En un primer momento fue llevado a la casa de un curandero pero no hubo mejoría en su salud.

Fue hasta la mañana de este jueves que lo trasladaron a un centro médico, sin embargo, el veneno había hecho estragos en su organismo y murió.

El ahora occiso deja un niño de 2 años en la orfandad.

