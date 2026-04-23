Policía Nacional esclarece dos homicidios y captura a los autores en Jinotega

La Policía Nacional informó este jueves el esclarecimiento de dos crímenes ocurridos en el departamento de Jinotega, logrando la captura de los presuntos responsables.

Los operativos permitieron detener a los sujetos vinculados a hechos de sangre registrados en los municipios de Jinotega y San Rafael del Norte en los meses de abril y febrero.

El caso más reciente ocurrió la noche del pasado lunes 20 de abril de 2026 en la comunidad Santa Carmela.

Según las investigaciones, el sujeto Jimy Flores Picado, de 46 años, bajo los efectos del alcohol y motivado por rencillas personales, agredió mortalmente con un cuchillo al ciudadano Germán Armando Montenegro Hernández, de 62 años.

La Policía capturó al agresor y le ocupó el arma blanca utilizada en el crimen.

De igual manera, las autoridades informaron la captura de Yorvin López Hernández, de 31 años, quien era buscado por el homicidio de Douglas José Ramos Vivas, ocurrido el 27 de febrero de 2026 en la comunidad Los Chagüitones, San Rafael del Norte.

En aquella ocasión, Yorvin atacó a Douglas con un machete tras una discusión en estado de ebriedad y posteriormente se dio a la fuga.

La detención de López Hernández se hizo efectiva el pasado martes 21 de abril en la comunidad La Zompopera, municipio de Santa María de Pantasma.

En ambos casos, el médico forense determinó que las víctimas fallecieron a causa de shock hipovolémico provocado por heridas de arma cortopunzante.

Los detenidos y las evidencias ya han sido remitidos a las autoridades competentes para su debido enjuiciamiento.