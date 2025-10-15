Muchacho desaparece arrastrado por fuertes corriente en el Río Grande de Matagalpa

En calidad de desaparecido se encuentra el joven Gilbert Ordeñana, de 18 años, quien fue arrastrado por las corrientes del río Grande, en Matagalpa.

Cazadores de noticias informaron que el hecho sucedió la tarde de ayer lunes, cuando Gilbert iba cruzando el río con ganado en la comunidad La Vega.

Pobladores y equipos de rescates de Matagalpa se encuentran buscando al joven en las riberas del río, cuyas aguas se han crecido en las últimas horas a causas de los fuertes aguaceros que azotan el país.

