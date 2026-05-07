Motorizado pierde la vida al impactar contra valla metálica en Rosita

De forma casi inmediata falleció José Antonio Palacios Palacios, de 48 años, al accidentarse en motocicleta en el municipio de Rosita, Caribe Norte.

La fatalidad vial sucedió a las 5 de la mañana de ayer miércoles en la comunidad de Tapispan” localizada en el kilómetro 384 en el Triángulo Minero.

Cazadores de noticias informaron que Palacios conducía sin licencia y sin casco de seguridad, una motocicleta marca Honda, color rojo, placa RN6422, cuando perdió el control e impactó contra una valla metálica.

A causa del brutal impacto, José Palacios sufrió severas lesiones en diferentes partes del cuerpo que le causaron la muerte.

