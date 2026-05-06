Capitalino fallece por intoxicación alcohólica y de sustancias psicotrópicas

En el hospital Carlos Marx, fue declarado sin vida el señor Noel de Jesús Bravo González de 43 años, presuntamente por intoxicación alcohólica y sustancias alucinógenas.

Informes indican que Noel Bravo, estuvo ingiriendo licor ayer a la vez que se fumó varias tila de marihuana junto a su amigo Marlon José Zapata, de 30 años, en las Américas Uno, Managua.

Según Marlon Zapata, luego de varias “pachas” de licor y los bates de marihuana que se fumaron Noel Bravo, cayó al suelo convulsionando y los ojos se le pusieron blanco.

Ante la situación Zapata llamó a Marvin Adán Bravo Mendoza, tío de Noel de Jesús, y lo llevaron al centro asistencial donde lo médicos de emergencia lo declararon fallecido.

Don Marvin Bravo, indicó que su sobrino Noel Bravo, había sido deportado de Estados Unidos hace 4 meses y desde entonces se entregó al mundo del guaro y droga las 24 horas del día.

Agregó que los padres de Noel de Jesús Bravo González, y sus hermanos se encuentran en Estados Unidos.

