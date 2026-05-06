Amigos de lo ajeno dejan cantando a capela a miembros de iglesia de Comarca El Tololar, León

Durante la madrugada de este miércoles, sujetos desconocidos irrumpieron en la iglesia «Manantial de Vida», ubicada en el sector Aguedo Morales de la comarca El Tololar, en la ciudad de León, sustrayendo todos los equipos esenciales para el culto musical.

Delincuentes roban equipo de sonido y piano de iglesia en El Tololar

Los delincuentes forzaron una ventana de hierro para ingresar al templo, de donde se llevaron un piano marca Yamaha (modelo 670), una consola de sonido y un amplificador, entre otros instrumentos.

Según los afectados, este incidente se suma a un robo similar ocurrido hace apenas una semana en una iglesia apostólica de la misma zona, lo que ha generado alarma entre la comunidad cristiana.

Los líderes religiosos ya interpusieron la denuncia ante las autoridades y solicitaron a la población no comprar estos artículos si les son ofrecidos de forma sospechosa.

Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del piano o los equipos de sonido, comunicarse de inmediato con la Policía Nacional o con los representantes del templo para ayudar a capturar a los responsables.

