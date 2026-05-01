Acarreador del Mercado Iván Montegro es atacado a puñaladas

Ricardo José Trujillo, de 30 años, resultó esta mañana con dos estocadas en la pierna derecha y una pedrada en el pie izquierdo al ser agredido por un viejo traido del portón principal del Mercado Iván Montenegro 2 cuadras al norte, Managua.

Apuñalado en Mercado Iván Montenegro, Managua: ‘Gordo Julio’ prófugo

Ricardo José dijo a Tu Nueva Radio Ya, que se gana sus “chambulines” acarreando canasto en el mercado Iván Montenegro y a eso de las 6 de la mañana de hoy viernes estaba dormido en una acera, cuando el sujeto conocido como el «Gordo Julio» llegó a agredirlo junto a otros sujetos.

«Yo he tenido problemas con “El Gordo Julio”, porque el jueves en el parqueo del mercado se quiso robar un abanico, y yo lo mire y discutí con él, y es un tipo que la gente no lo quiere porque es un reconocido ladrón y es un peligro para la sociedad» expresó Trujillo.

Manando abundante sangre de las heridas Ricardo José, sería trasladado en una ambulancia al hospital Carlos Marx para ser atendido.

En tango la policía busca al «Gordo Julio» y a sus pofis para que respondan por el delito cometido.

