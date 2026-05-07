Aparece sana y salva mujer reportada como desaparecida en Nindirí
Una llamada telefónica a las 11:00 de la noche de ayer miércoles, devolvió la tranquilidad a los familiares de Cesia Raquel Leiva Cáceres, de 32 años, quien había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del pasado domingo.
Tras casi cuatro días de angustia e intensa búsqueda, la mujer logró comunicarse con su madre para confirmar que se encuentra bien, aunque no detalló dónde y con quién está.
Maura Leiva, hermana de la protagonista, confirmó que Cesia Raquel dio señales de vida vía telefónica, lo que puso fin a la incertidumbre de sus progenitores y hermanos en la comarca Veracruz, de Nindirí, Masaya.
La joven había salido hacia una fiesta el pasado 3 de mayo, pero nunca llegó a su destino, lo que generó temor entre sus allegados ante un posible desenlace fatal.
La familia Leiva Cáceres expresó su profundo agradecimiento a los vecinos, amigos y ciudadanos que se solidarizaron con la causa, compartiendo su fotografía y uniéndose a las labores de búsqueda en todo el departamento de Masaya.
«Gracias a Dios habló con mi mamá», manifestó Maura, visiblemente aliviada por la noticia.
Con esta comunicación, se cierra el caso que había movilizado a la comunidad de Nindirí y zonas aledañas durante los últimos días.
La familia agradeció nuevamente el apoyo recibido por parte de las personas que se mantuvieron pendientes de la seguridad y el paradero de la joven.