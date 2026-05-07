Aparece sana y salva mujer reportada como desaparecida en Nindirí

Una llamada telefónica a las 11:00 de la noche de ayer miércoles, devolvió la tranquilidad a los familiares de Cesia Raquel Leiva Cáceres, de 32 años, quien había sido reportada como desaparecida desde la madrugada del pasado domingo.

Cesia Raquel Leiva Cáceres

Tras casi cuatro días de angustia e intensa búsqueda, la mujer logró comunicarse con su madre para confirmar que se encuentra bien, aunque no detalló dónde y con quién está.

Maura Leiva, hermana de la protagonista, confirmó que Cesia Raquel dio señales de vida vía telefónica, lo que puso fin a la incertidumbre de sus progenitores y hermanos en la comarca Veracruz, de Nindirí, Masaya.

La joven había salido hacia una fiesta el pasado 3 de mayo, pero nunca llegó a su destino, lo que generó temor entre sus allegados ante un posible desenlace fatal.

La familia Leiva Cáceres expresó su profundo agradecimiento a los vecinos, amigos y ciudadanos que se solidarizaron con la causa, compartiendo su fotografía y uniéndose a las labores de búsqueda en todo el departamento de Masaya.

«Gracias a Dios habló con mi mamá», manifestó Maura, visiblemente aliviada por la noticia.

Con esta comunicación, se cierra el caso que había movilizado a la comunidad de Nindirí y zonas aledañas durante los últimos días.

La familia agradeció nuevamente el apoyo recibido por parte de las personas que se mantuvieron pendientes de la seguridad y el paradero de la joven.

