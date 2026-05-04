Obrero amante de los gallos es fulminado por descarga eléctrica en Niquinohomo

Una potente descarga eléctrica acabó la mañana de este lunes con la vida del obrero Adolfo Adán González Baltodano en el municipio de Niquinohomo, en el departamento de Masaya.

Adolfo Adán González Baltodano

Nuestro corresponsal en Masaya, Pablo Emilio Gutiérrez informó que Adolfo estaba realizando labores de construcción de donde fue El Rodeo una cuadra al Sur, cuando hizo contacto con un cable de alta tensión.

Tras recibir la descarga que lo dejó tumbado inmóvil, el suegro del joven y otras personas del lugar decidieron llevarlo de urgencia al hospital Comandante Hilario Sánchez, de la ciudad de Masaya, donde fue declarado sin vida.

González Baltodano habitaba en el kilómetro 46 de la carretera hacia El Rama en el municipio de Tipitapa, y era muy conocido en la zona de Niquinohomo por su pasión por los gallos.

