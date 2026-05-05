Estelí: mujer escapa de morir tras brutal ataque de acosador

Soneyda Gómez López, de 34 años, originaria de Telpaneca, se recupera de milagro tras sobrevivir a un feroz ataque con arma blanca en la comunidad El Dorado, al norte de Estelí.

Soneyda Gómez López, de 34 años, sobrevive a brutal ataque

La víctima, quien labora en una finca tabacalera de la zona, identificó a su agresor como un compañero de trabajo que la asediaba desde hacía varios meses.

El violento incidente se desencadenó cuando el sujeto, tras recibir un nuevo rechazo por parte de Gómez, reaccionó de forma desmedida.

Según el testimonio de la afectada, el hombre le propinó primero una golpiza y posteriormente le asestó varias puñaladas.

Una de las heridas, localizada en el cuello, estuvo a punto de comprometer arterias vitales, dejando a la mujer al borde de la muerte.

Tras la agresión, el sujeto abandonó el lugar creyendo que Soneyda había fallecido debido a la gravedad de las lesiones.

Sin embargo, en un acto de sobrevivencia, la víctima logró arrastrarse hasta la carretera Panamericana, donde solicitó auxilio a unos vendedores de sandías que se encontraban a la orilla de la vía, que la socorrieron, permitiendo su traslado a un centro hospitalario.

Actualmente, Gómez permanece bajo vigilancia médica y con un profundo trauma emocional.

«Le doy gracias a Dios que no me mató, pero me dejó con heridas de por vida; tengo temor de que regrese«, manifestó con angustia.

Por su parte, la Policía Nacional ha movilizado a sus agentes en el sector de El Dorado y comunidades aledañas para capturar al sospechoso, quien se dio a la fuga tras la cobarde agresión.

Las autoridades investigan el caso bajo la tipificación de intento de femicidio, mientras la comunidad espera que se haga justicia por este cobarde ataque.