Violenta colisión de motocicletas en Jinotepe deja 4 personas lesionadas

La colisión entre dos motos ocurrido en la esquina sur del Parque Central de Jinotepe, Carazo, dejó como saldo cuatro personas heridas y cuantiosos daños materiales, la noche del martes.

Entre los lesionados están Vladimir Antonio Gutiérrez Molina, de 27 años, quien conducía la motocicleta azul placa CZ 29212, y José Ignacio Narváez Brenes, de 33 años, conductor de la moto negra placa CZ 2020.

Junto a ellos, resultaron heridos los jóvenes Justin Steven Flores, de 25 años, y Nelson López García, de 27; todos sufrieron politraumatismo generalizado y escoriaciones múltiples.

La emergencia movilizó unidades de los bomberos y la Cruz Blanca Nicaragüense, quienes brindaron asistencia prehospitalaria en el lugar antes de trasladar a los cuatro hombres hacia el Hospital Regional Santiago de Jinotepe.

Agentes del área de tránsito de la Policía Nacional se presentaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y determinar las causas de la colisión.

Las autoridades investigan si el exceso de velocidad o la desatención a las señales de tránsito fueron los factores que desencadenaron este siniestro en uno de los puntos con mayor afluencia de la ciudad.

