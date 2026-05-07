Mujer condenada a 15 años por ultimar a hombre que dormía la borrachera en Quilalí

A 15 años de prisión fue condenada Irma Maritza Herrera Casco, de 32 años, tras declarada culpable por matar de 2 cuchilladas a Isacc Maradiaga Castillo de 42 años.

Irma Maritza Herrera Casco, de 32 años

La sentencia fue dictada por la Jueza de Distrito Penal de Juicio de Ocotal, Nueva Segovia, doctora Verónica Fiallos.

El crimen ocurrió la madrugada del 30 de junio del 2025 cuando Isaac Maradiaga dormía ebrio en una parada de buses del sector seis en la comunidad San Bartolo, municipio de Quilalí.

En el desarrollo del juicio, Irma trató de justificar el crimen alegando que la víctima la acosaba y que en dos ocasiones había intentado agredirla sexualmente.

Sin embargo, dichos señalamientos no fueron comprobados y se confirmó que Irma Herrera cometió el homicidio cuando Isaac Maradiaga estaba indefenso, dormido y borracho.

