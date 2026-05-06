Tomador es hallado sin vida en barrio Pedro Joaquín Chamorro de Bilwi

Por Jonathan Morales
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El ciudadano Serapio Ocampo Pineda, de 58 años, fue encontrado muerto la mañana de este miércoles a 150 metros al norte de la iglesia Morava Miskita, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de Bilwi, Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Hallan a hombre sin vida en el barrio Pedro Joaquín Chamorro de Bilwi
Hallan a hombre sin vida en el barrio Pedro Joaquín Chamorro de Bilwi

Miembros de la Policía Nacional se presentaron a la escena para iniciar las investigaciones confirmando posteriormente que Ocampo Pineda era tomador consuetudinario y habitaba en el barrio El Cocal, en el sector de Punta Fría.

De acuerdo con algunos testigos, el cuerpo del infortunado presentaba sangrado gástrico asociado a cirrosis hepática.

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