Tomador es hallado sin vida en barrio Pedro Joaquín Chamorro de Bilwi
El ciudadano Serapio Ocampo Pineda, de 58 años, fue encontrado muerto la mañana de este miércoles a 150 metros al norte de la iglesia Morava Miskita, en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de Bilwi, Puerto Cabezas, Caribe Norte.
Miembros de la Policía Nacional se presentaron a la escena para iniciar las investigaciones confirmando posteriormente que Ocampo Pineda era tomador consuetudinario y habitaba en el barrio El Cocal, en el sector de Punta Fría.
De acuerdo con algunos testigos, el cuerpo del infortunado presentaba sangrado gástrico asociado a cirrosis hepática.