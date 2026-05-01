Tragedia en Belén, Rivas, bebé de 5 meses de nacido muere en accidente de tránsito

Un bebe de 5 meses de vida murió al precipitarse en un barranco el carro en que viajaba con sus padres y otros familiares, hecho ocurrido en la carretera Ochomogo-Las Salinas, en el municipio de Belén, departamento de Rivas.

Información proporcionada por cazadores de noticias a Tu Nueva Radio Ya, revela que en el vehículo color rojo viajaban 3 adultos y otros 2 menores de edad, quienes también resultaron lesionados y fueron llevados al hospital Garpar García Laviana, en la ciudad de Rivas.

Además, Tu Nueva Radio Ya conoció que la familia involucrada en el mortal accidente es oriunda de Managua, y se dirigía a visitar unos familiares en esa zona del país.

La policía de Rivas ya investiga las circunstancias en que ocurrió el accidente que le costó la vida a un bebe de 5 meses de nacido.

