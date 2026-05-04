Ex marido casi acaba con mujer al asestarle puñalada en el pecho, en Managua

A punto de viajar al otro mundo estuvo la señora Deborah Mercedes Molina Castillo, de 32 años, al ser apuñalada en el pecho por su ex cónyuge.

Deborah Mercedes Molina Castillo, de 32 años

El cobarde ataque sucedió en las afueras de una cantina localizada cerca del mercado de mayoreo en el Distrito VI de Managua, en donde ambos discutieron luego de estar tomando licor.

Al ver a la mujer tirada en el suelo con el pecho bañado en sangre y escuchar a varias personas diciéndole: “Perro, la mataste”, el sujeto creyó que estaba sin vida y se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La lesionada fue llevada por otras personas al hospital Alemán Nicaragüense en donde fue atendida de emergencia, y luego de ser dada de alta fue a interponer la denuncia ante la Comisaría de la Mujer.

La víctima habita de la Planta Eléctrica una cuadra al Oeste en Villa Reconciliación, en el Distrito VI de Managua, en donde se espera que el hombre no se aparezca a agredirla nuevamente.

