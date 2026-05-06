Delincuentes saquean pulpería en el barrio Villa Feliz, Granada

Varios miles de córdobas en pérdidas, tuvo la señora Socorro González Mejía, de 50 años, luego de que sujetos desconocidos saquearon su pulpería ubicada en el barrio Villa Feliz, al sur de la ciudad de Granada, la madrugada de este miércoles.

El robo fue descubierto cuando la afectada se disponía a abrir su negocio para iniciar la jornada.

Según relató doña Coco, al acercarse al mostrador se llevó un «tremendo susto» al observar una de las ventanas semiabierta y notar el desorden en el local.

Para lograr su cometido, los delincuentes desprendieron las verjas de hierro y varias tablas que protegían el establecimiento.

Una vez dentro, sustrajeron bolsones de papel higiénico, dos bidones de aceite, un quintal de arroz y un quintal de azúcar, de la comerciante.

La denuncia fue interpuesta ante la Policía Nacional, cuyos agentes se presentaron al lugar para realizar las investigaciones pertinentes.

Actualmente, las autoridades ejecutan un operativo en la zona para dar con el paradero de los responsables y recuperar la mercadería robada, mientras los vecinos solicitan mayor patrullaje en el sector.

