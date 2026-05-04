Capturan a taxista con 4 libras de marihuana en Las Colinas

La Policía Nacional asestó un nuevo golpe al tráfico de estupefacientes con la captura del taxista José Esteban Merlos Guerrero, de 43 años, quien fue interceptado en el residencial Las Colinas, en Managua.

Managua: Taxista Cae con 4 Lbs Marihuana en Las Colinas

Durante un operativo de vigilancia y patrullaje, los agentes policiales perfilaron un vehículo con placa M 02150 que era conducido por Merlos Guerrero.

Al proceder con la inspección del automotor, los oficiales encontraron una bolsa que contenía varios paquetes con hierba de color verde, lo que levantó las sospechas.

Especialistas de la institución realizaron las debidas pruebas de campo, las cuales dieron resultado positivo a marihuana, con un peso total de 4 libras.

Tanto el detenido como la droga y el vehículo fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para el debido proceso judicial.

