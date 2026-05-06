“Influencer” es acribillada a tiros frente a sus hijos, en Brasil

Pamela Guimaraes, de 26 años, fue asesinada a tiros dentro de su casa de Sertanópolis, en el norte del estado brasileño de Paraná, frente a sus cuatro hijos, según informan medios locales.

Según el informe, el sospechoso llegó en coche al domicilio de la víctima y la llamó para que fuera al portón de la casa. Guimaraes salió a la calle cuando oyó a un hombre gritar su nombre desde el vehículo.

Al percibir que algo no andaba bien, Pamela intentó correr hacia el interior de la vivienda para protegerse. De igual manera fue alcanzada por el sospechoso y recibió varios disparos.

La mujer fue auxiliada con vida y trasladada de urgencia al hospital municipal. Sin embargo, no resistió y murió poco tiempo después, según la información difundida. El sospechoso huyó después del crimen y es buscado por las autoridades.