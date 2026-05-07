Shakira cantará el himno oficial del Mundial de Fútbol 2026

Shakira y el artista nigeriano Burna Boy unirán sus voces en “Dai Dai”, la canción oficial de la próxima Copa Mundial de Fútbol que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio fue realizado este jueves por Shakira a través de un video compartido en sus redes sociales, donde además confirmó que el tema será estrenado el próximo 14 de mayo.

Las imágenes fueron grabadas en el emblemático estadio Maracanã Stadium, donde la artista aparece luciendo la camiseta amarilla y un pantalón corto azul, acompañada de bailarines y varios balones de diferentes ediciones mundialistas.

En el audiovisual, Shakira ingresa al césped llevando el balón oficial “Trionda”, lo coloca en el suelo y da inicio a una coreografía junto a bailarines vestidos con los colores de selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

La canción inicia con el coro “Oe, oe, oe” y combina ritmos caribeños con una letra en inglés que celebra la unión y el espíritu global del Mundial. La producción también muestra balones utilizados en las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, cerrando con la frase “We Are Ready” (“Estamos listos”).

Esta será la tercera ocasión en que Shakira participa en un himno oficialista de un Mundial de Fútbol. En 2010 interpretó “Waka Waka (Esto es África)” para la Copa del Mundo de Sudáfrica y posteriormente “La La La” para Brasil 2014.