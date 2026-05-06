Familias caraceñas denuncian estafas con juegos de azar en sector comercial de Jinotepe

En la ciudad de Jinotepe, Carazo, familias afectadas denunciaron públicamente una vez más, la modalidad de estafa operada por un grupo de personas dedicadas a los juegos de azar, específicamente el conocido como «la chibola».

Jinotepe: Alerta por estafa «chibola»; familias despojadas

Según las denuncias, estos individuos utilizan artimañas y engaños para atraer a sus víctimas, ofreciéndoles ganar fácilmente electrodomésticos, para luego despojarlas de su dinero, afectando la economía de familias humildes.

Una de las víctimas recientes, identificada como Freyla Yadelki Sánchez Martínez, relató cómo estos sujetos utilizan tácticas de persuasión e incluso presión física para atraer a las personas hacia un local.

Una vez dentro, a través de juegos tramposos y manipulados, los ciudadanos son despojados de sus pertenencias y dinero en efectivo en cuestión de minutos.

De acuerdo con las denuncias de los afectados, este grupo de hombres y mujeres opera de forma permanente en el sector ubicado del Palí, 4 cuadras y media al Sur, en Jinotepe.

Vecinos y víctimas hicieron un nuevo llamado a las autoridades para que cierren esos espacios de robos descarados, ya que son muchas las personas que quedan sin comer por culpa de esos tramposos.

El objetivo es frenar estas prácticas delictivas que atentan contra la seguridad y el patrimonio de las y los caraceños que circulan por este importante sector comercial.