Sistema Educativo desarrolla jornada «Sandino y su Amor por la Patria»

En centros educativos, tecnológicos y universidades, combinando actividades presenciales y conexión virtual a nivel nacional, se realiza la jornada “Sandino y su Amor por la Patria”, con el lema “Semilla de Dignidad y Soberanía Nacional”, en la que se prevé la participación de más de un millón de protagonistas.

Universidad Casimiro Sotelo Montenegro lanzamiento Jornada Nacional Sandino y su Amor por la Patria

Esmeralda Aguilar, subdirectora de Formación Profesional del INATEC, dijo que esta jornada que culmina del 18 de mayo, en saludo al 131 aniversario del natalicio del General Sandino, tiene el propósito de acercar a las nuevas generaciones su pensamiento y legado.

Los participarán en el estudio de documentos históricos como cartas y manifiestos, y mediante expresiones artísticas: cantos, poemas y presentaciones culturales, los protagonistas exaltarán la resistencia, la identidad y la soberanía que defendió Sandino.

