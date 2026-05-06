Adolescente grave tras caer a pozo de 12 metros en comunidad de Somoto

En estado delicado quedó el adolescente de iniciales Y.F., de 14 años, luego de caer accidentalmente a un pozo de 12 metros de profundidad en la comunidad Mancico, en el municipio de Somoto, en Madriz.

Adolescente cae a pozo en Somoto, Madriz: estado crítico

Cazadores de noticias informaron que el hecho ocurrió la tarde de ayer martes cuando el jovencito iba caminando por una zona montosa situada en el patio de su casa, mientras iba utilizando su teléfono celular.

En ese momento, el muchacho se paró sobre unas reglas de madera que cubrían el brocal, las cuales cedieron repentinamente, provocando la caída hacia el profundo pozo.

A causa de la caída, el adolescente resultó con fracturas y múltiples golpes, principalmente en la cabeza.

Al lugar acudieron miembros de los bomberos de Somoto, quienes, con el apoyo de pobladores, lograron rescatar al adolescente y trasladarlo al hospital Juan Antonio Brenes Palacios de Somoto.

Horas más tarde, debido a la gravedad de las lesiones, fue remitido al hospital Regional Héroes de la Segovias, donde este miércoles su condición seguía siendo crítica.