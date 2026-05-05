Ortopedista fue sacado muerto de vivienda y tirado sobre acera en el barrio Las Torres

Actualización: Medicina Legal determinó que murió por un infarto

La Policía Nacional se encuentra investigando la misteriosa muerte del ortopedista Erasmo Talavera Gutiérrez, de 62 años, ocurrida en una casa del barrio Las Torres, Distrito IV de Managua, la noche de ayer lunes.

Erasmo Talavera Gutiérrez, de 62 años

Según la esposa, el médico salió a las 2:30 de la tarde de ayer de su casa ubicada en la Villa Pedro Joaquín Chamorro para atender a un paciente y ya no regresó. A pesar de que lo llamaron por celular, no les respondió.

Sin embargo, la mañana de este lunes, dos jóvenes llegaron a avisarles que el cadáver del doctor estaba tirado sobre la acera de una casa, cerca del puente que divide el barrio Las Torres con la Villa Pedro Joaquín Chamorro.

En sus pesquisas, la Policía obtuvo vídeos de seguridad donde se observa que a las 10 con 58 minutos de la noche, el médico llega con una mujer a la casa de una persona conocida en Las Torres como “Mamá Rosa”.

Video de seguridad muestra asesinato de ortopedista cuyo cuerpo fue abandonado en la Colonia Pedro Joaquín Chamorro #Managua#Nicaragua#UltimaHorapic.twitter.com/To2YvNBwqj — La Nueva Radio YA (@nuevaya) May 5, 2026

Luego de hablar unos minutos en la puerta, ambos ingresaron al inmueble a las 11 en punto y a las 12 con 34 minutos de la noche se aprecia cuando entre tres sujetos sacan de arrastras el cuerpo, dejándolo en la acera de la casa.

En los videos se observa que incluso una mujer saca un trozo de tela de la vivienda y se lo lanza encima al cuerpo del médico, el cual quedó toda la noche a la intemperie hasta que fue visto en la mañana por los vecinos.

Se presume que el ortopedista fue despojado de sus pertenencias por las personas que estaban en el inmueble, lo que será determinado por las autoridades.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar mediante la autopsia, las causas de muerte ya que superficialmente no mostraba signos de violencia física.

Como parte de las investigaciones, la Policía detuvo a varias personas quienes deberán de revelar las circunstancias en que el médico Erasmo Talavera Gutiérrez perdió la vida, y confirmar si hubo mano criminal.