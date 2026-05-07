Borracho es proyectado por apresurado motociclista en Estelí
Con lesiones de consideración resultó anoche Kendrick Salomón al provocar tremendo encontronazo con una motocicleta en la carretera Panamericana Norte, en la Ciudad de Estelí.
Cazadores de noticias informaron que Kendrick se desplazaba en su bicicleta de sur a norte, realizando maniobras en zigzag sobre la vía, debido al estado de ebriedad en que andaba, provocando que Miguel Ángel Díaz Palacios, lo arrollara con su moto.
Según Miguel Ángel al notar que el ciclista invadía constantemente el carril y salía de la vía, intentó adelantarlo para evitar un impacto, pero que va el picado se fue de viaje al otro carril, dándose el encontronazo.
Los Bomberos Unidos que pasaban por el sector brindaron los primeros auxilios al lesionado, mientras llegaban socorristas de Cruz Blanca; quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital Regional San Juan de Dios para recibir atención médica especializada.