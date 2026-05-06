Tramo de Pista Héroes y Mártires cerrado temporalmente este domingo

La Alcaldía de Managua informó que el próximo domingo 10 de mayo cerrará temporalmente un tramo completo de la Pista Héroes de la Insurrección.

Tramo de Pista Héroes y Mártires estará cerrado este domingo 10 Mayo (ENEL – Rotonda Periodista)

El cierre abarcará desde la intersección ENEL Central hasta la Rotonda El Periodista, en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

La medida permitirá realizar labores de desmontaje de postes de alta tensión, garantizando la seguridad tanto de los trabajadores como de la ciudadanía.

Durante ese período, no habrá paso vehicular en ese sector de la capital.

La comuna capitalina agradeció la comprensión de la población ante estas labores de mantenimiento eléctrico, las cuales forman parte de los esfuerzos continuos por mejorar la infraestructura y la seguridad en los corredores viales principales de la ciudad.

Rutas alternas

Las autoridades pidieron a los conductores tomar vías alternas para evitar retrasos y contratiempos en sus desplazamientos.

El llamado es a planificar con anticipación los recorridos del domingo y evitar la zona afectada durante las 9 horas que durará el cierre.