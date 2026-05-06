Reportan hantavirus en el sur de Argentina

Un hombre de 45 años, fue internado en el Hospital Ramón Carrillo, en Bariloche, en la provincia argentina de Río Negro, y se confirma que está contagiado de hantavirus.

Hantavirus or Hanta Virus outbreak as a zoonotic RNA virus transmitted by infected rodents causing severe respiratory and hemorrhagic diseases in humans as pneumonia as a dangerous viral pathogen.

La información fue dada a conocer por el jefe de Epidemiología de Río Negro, Rodrigo Bustamante, quien agregó que dos de los familiares del paciente fueron aislados.

Bustamante manifestó que existe la duda de dónde habría ocurrido el contagio, debido a que el paciente viajó al norte de Argentina, donde existe una variante de esa enfermedad de origen animal distinta a la de Bariloche, conocida como cepa de los Andes, que se transmite de persona a persona y que causó la muerte de tres tripulantes del crucero MV Hondius, que partió de Bariloche hace un mes.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus se transmite principalmente por el contacto con roedores o con su orina, saliva o excrementos, en particular cuando ese material se remueve y queda suspendido en el aire, lo que supone riesgo de inhalación.

Por lo general, las personas se exponen al hantavirus cerca de sus hogares, cabañas o cobertizos, especialmente al limpiar espacios cerrados con poca ventilación o al explorar zonas donde hay excrementos de ratón.

La OMS indica que, aunque ocurre en raras ocasiones, los hantavirus también pueden transmitirse directamente entre personas.