Motociclista muere tras chocar contra automóvil en semáforos de La Rocargo

El señor Ramón Alexis Silva Zamora, de 66 años, murió anoche 7 horas después de haber impactado en su moto contra la parte trasera de un auto en los semáforos de la entrada a La Rocargo, kilómetro 8 de la carretera Norte, Distrito Seis de Managua.

Ramón Alexis Silva Zamora perdió la vida en un accidente de tránsito frente a La Rocargo, Managua

Cazadores de noticias informaron que Silva Zamora se desplazaba a exceso de velocidad en la moto marca Yamaha color negro placa M 226 097, y al no guardar la distancia impactó tras el automóvil blanco marca Toyota matrícula M 220 119, conducido por Daniel Alberto Acevedo Sobalvarro, de 33 años.

A causa del brutal impacto, el motociclista Ramón Silva salió volando y cayó delante de las llantas traseras de una rastra que circulaba a la par del auto, en el carril derecho, sufriendo graves lesiones internas y en ambas piernas.

El accidente ocurrió en el kilómetro 8 de la carretera Norte

La rastra color rojo, placas M 405286, era remolcada por el cabezal marca Volvo color azul matrícula M 378491 conducido por Oscar de la Concepción Sandoval, de 47 años, quien circulaba sobrio en su carril.

El accidente ocurrió a las tres de la tarde, tras lo cual el señor Silva Zamora fue llevado al hospital Carlos Marx, donde lamentablemente falleció a las 10:30 minutos de la noche, a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Ramón Alexis Silva Zamora habitaba de donde fue el edificio Armando Guido tres cuadras al sur y media arriba en el barrio San Luis, Distrito IV de Managua, en donde está siendo velado.