MINSA llevará atención médica a 157 mil familias en sus propias comunidades

El Ministerio de Salud anunció que entre el lunes 29 de junio y el sábado 4 de julio, llevará atención médica general y especializada a 157 mil 287 familias nicaragüenses.

Los servicios médicos serán ofrecidos en 2 mil 669 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,440 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 79 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en Mi Comunidad”.