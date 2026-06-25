Queman con agua hirviendo a tomador que se quedó dormido en Santa Teresa

Con quemaduras de segundo y tercer grado en el tórax y sus partes íntimas resultó el ciudadano Danilo Feliciano Peña, de 60 años, luego de que un sujeto de identidad desconocida le lanzó agua hirviendo mientras se encontraba dormido.

El cobarde ataque ocurrió en el porche de una vivienda ubicada en la comunidad La Unión, jurisdicción del municipio de Santa Teresa, Carazo, lugar donde Peña, quien padece de alcoholismo crónico, se había quedado dormido tras salir a ingerir licor.

Inicialmente, la víctima se negaba a reportar el hecho por temor o vergüenza, pero fue auxiliado por otros compañeros de tragos, quienes al notar la gravedad de las heridas lo trasladaron de urgencia al centro de salud del municipio de La Conquista.

Debido a la severidad de las lesiones, el ciudadano fue remitido primero al Hospital Regional Santiago de Jinotepe y, posteriormente, trasladado de emergencia hacia el Hospital Fernando Vélez Paiz, en Managua, donde permanece bajo pronóstico reservado por los especialistas.

La señora Estela Peña, hermana del afectado y habitante del barrio La Ceiba en Santa Teresa, confirmó que ya interpusieron la formal denuncia ante las autoridades competentes.

Por su parte, la Policía Nacional inició las investigaciones correspondientes en la zona para identificar y capturar al responsable de este acto inhumano.