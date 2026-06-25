Capturan a salvadoreño con 3 kilos de cocaína en Chinandega

El salvadoreño Mario Alfredo Méndez Hernández, de 28 años, fue capturado por la Policía Nacional de Nicaragua cuando trasladaba tres kilos de cocaína.

Detenido el salvadoreño Mario Alfredo Méndez Hernández

Las fuerzas policiales informaron que Méndez fue interceptado en una calle del barrio Teodoro Kint, en El Viejo, Chinandega, el pasado lunes 22 de junio.

En la requisa se le incautó una mochila color negro con 3 paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva, conteniendo los tres kilos de cocaína

El sujeto y la droga incautados fueron puestos a la orden de las instancias competentes para ser acusado ante las autoridades judiciales.