MINSA realizará Congreso Regional sobre manejo de Preeclampsia

Con el firme objetivo de continuar fortaleciendo la atención médica y proteger la vida de las madres y sus bebés, el Ministerio de Salud (MINSA), desarrollará este viernes el Congreso Regional sobre el Manejo de la Preeclampsia, con sede en el Hospital Departamental Dr. Mauricio Abdalah, en Chinandega.

Este 26 de junio, en el Hospital Dr. Mauricio Abdalah en Chinandega, el MINSA desarrollará el Congreso Regional sobre el manejo de la Preeclampsia

En este encuentro científico y académico participarán más de 100 profesionales de la salud, entre ellos especialistas materno-fetales, ginecoobstetras, neonatólogos y médicos generales procedentes de los diferentes centros asistenciales de León y Chinandega, quienes compartirán experiencias, actualizarán conocimientos y unificarán criterios de atención oportuna.

A través de estos espacios de capacitación continua, el Buen Gobierno reafirma su compromiso con la consolidación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario, garantizando de forma permanente una atención especializada, gratuita y con altos estándares de calidad y calidez para el bienestar de las familias nicaragüenses.