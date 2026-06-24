Fuerzas policiales incautan casi 2 kilos de cocaína y detienen a dos personas en Río Blanco

Dos personas fueron detenidas por las fuerzas policiales en un exitoso operativo antinarcótico que dejó como resultado la incautación de 1,750 gramos de cocaína, además del decomiso de vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares en Río Blanco, Matagalpa.

Policía Nacional asesta golpe en Río Blanco: 2 presos

La capitana Rosa Amanda Castillo, vocera de la Policía Nacional en Matagalpa, detalló que la operación inició el pasado lunes 22 de junio de 2026 a las 12:30 del mediodía en un retén ubicado en el empalme de la salida a Paiwas, en Río Blanco.

En ese punto, los agentes perfilaron una camioneta placas M 168-300 conducida por Alejandro Antonio Zeledón Cáceres, de 38 años. Al registrar el automotor, se hallaron 15 bolsas plásticas transparentes conteniendo un total de 935 gramos de cocaína.

En la continuidad de las investigaciones, las fuerzas del orden allanaron la casa de Zeledón Cáceres, donde se detuvo a Sonia Elena Lezcano, de 21 años.

A la joven se le incautó otra bolsa con cocaína que dio un peso de 815 gramos.

Además de la droga, a los detenidos se les incautó la camioneta, una motocicleta, tres teléfonos móviles y dinero en efectivo producto de la venta de estupefacientes.

Ambos detenidos y las evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.